La Semaine de la langue française et de la francophonie Bibliothèque Marcelle Corbin de Lion Sur Mer Lion-sur-Mer, lundi 18 mars 2024.

Lion-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-18 15:30:00

fin : 2024-03-18 17:30:00

La Semaine de la langue française et de la francophonie Sur le thème de la « Diversité dans les Francophonies » Vous permet de venir à la bibliothèque en libre accès aux heures d’ouverture habituelles : lundi, mercredi, vendredi et samedi de 15h30 à 17h30.

Bibliothèque Marcelle Corbin.

Bibliothèque Marcelle Corbin de Lion Sur Mer Sur la digue, Bd du Calvados, 14780 Lion-sur-Mer

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie



