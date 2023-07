Atelier de dessin Manga Bibliothèque Marcel Gotlib Le Vésinet Catégories d’Évènement: Le Vésinet

Yvelines Atelier de dessin Manga Bibliothèque Marcel Gotlib Le Vésinet, 16 septembre 2023, Le Vésinet. Atelier de dessin Manga Samedi 16 septembre, 16h00, 17h00 Bibliothèque Marcel Gotlib Gratuit, 10 personnes par atelier, inscription impérative auprès de la bibliothèque Atelier d’initiation au dessin manga par l’association Quartier Japon Bibliothèque Marcel Gotlib 59 boulevard carnot 78110 Le Vésinet Le Vésinet 78110 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01.30.15.47.19 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@levesinet.fr »}] bibliothèque municipale Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Le Vésinet, Yvelines Autres Lieu Bibliothèque Marcel Gotlib Adresse 59 boulevard carnot 78110 Le Vésinet Ville Le Vésinet Departement Yvelines Age min 8 Age max 18

