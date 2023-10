La vigne et le vin Bibliothèque-ludothèque-grainothèque Saint-Laurent-en-Royans, 18 novembre 2023, Saint-Laurent-en-Royans.

Saint-Laurent-en-Royans,Drôme

Le matin : la vigne dans le Royans ( conseils de plantation et de cultures, échanges de pratiques et de connaissances, apéritif local ). A partir de 20 h : soirée jeux, quizz, dégustation de vins.

2023-11-18 10:00:00 fin : 2023-11-18 12:00:00. .

Bibliothèque-ludothèque-grainothèque Rue du Tram

Saint-Laurent-en-Royans 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Morning: Royans vineyards (planting and cultivation tips, exchange of practices and knowledge, local aperitif). From 8 pm: games, quizzes and wine tasting

Por la mañana: viñedos de Royans (consejos sobre plantación y cultivo, intercambio de conocimientos y prácticas, aperitivo local). A partir de las 20:00: juegos, concursos y degustación de vinos

Vormittags: Der Weinbau in Royans ( Tipps zur Anpflanzung und zum Anbau, Austausch von Praktiken und Wissen, lokaler Aperitif ). Ab 20 Uhr: Spieleabend, Quiz, Weinprobe

