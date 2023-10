Tempête dans un verre d’eau Bibliothèque Louvie-Juzon, 18 novembre 2023, Louvie-Juzon.

Louvie-Juzon,Pyrénées-Atlantiques

Tout public à partir de 8 ans – Théâtre d’objets.

Un conférencier pas du tout académique nous fait partager sa passion pour La Tempête de William Shakespeare. Il nous embarque sur son île imaginaire où des tempêtes apocalyptiques font ressurgir ses souvenirs d’enfance. Avec maladresse et conviction, il mêle tragédie personnelle et

comédie shakespearienne.

Avec Tempête dans un verre d’eau, la compagnie TAC TAC explore les objets rebuts, ceux que l’on trouve sur la plage après la tempête, ceux qui resteront après la fin du monde. En faisant de ces objets « épaves » des partenaires de jeu, elle revient aux bases du théâtre d’objet qui interroge notre société de consommation.

réservation conseillée : culture@cc-ossau.fr.

2023-11-18 fin : 2023-11-18 17:45:00.

Bibliothèque

Louvie-Juzon 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Ages 8 and up – Object theater.

A non-academic lecturer shares his passion for William Shakespeare’s The Tempest. He takes us to his imaginary island, where apocalyptic storms bring back childhood memories. With clumsiness and conviction, he mixes personal tragedy with

shakespearean comedy.

With Tempête dans un verre d?eau, the TAC TAC company explores discarded objects, those found on the beach after the storm, those that will remain after the end of the world. By turning these « wrecked » objects into play partners, the company returns to the basics of object theater, questioning our consumer society.

reservation recommended: culture@cc-ossau.fr

A partir de 8 años – Teatro de objetos.

Un conferenciante no académico comparte su pasión por La Tempestad de William Shakespeare. Nos lleva a su isla imaginaria, donde las tormentas apocalípticas le traen recuerdos de su infancia. Con torpeza y convicción, mezcla la tragedia personal con la comedia shakespeariana

comedia shakesperiana.

En Tempête dans un verre d’eau (Tormenta en un vaso de agua), la compañía TAC TAC explora los objetos desechados, los que se encuentran en la playa después de la tormenta, los que quedarán después del fin del mundo. Al convertir estos objetos « desechados » en colaboradores de la obra, la compañía vuelve a los fundamentos del teatro de objetos, cuestionando nuestra sociedad de consumo.

reserva recomendada: culture@cc-ossau.fr

Für alle ab 8 Jahren – Objekttheater.

Ein nicht ganz akademischer Dozent teilt mit uns seine Leidenschaft für William Shakespeares « Der Sturm ». Er nimmt uns mit auf seine imaginäre Insel, wo apokalyptische Stürme seine Kindheitserinnerungen wieder aufleben lassen. Mit Unbeholfenheit und Überzeugung vermischt er persönliche Tragödie und

shakespeare-Komödie.

In Tempête dans un verre d’eau (Sturm im Wasserglas) untersucht das Ensemble TAC TAC ausrangierte Gegenstände, die man nach einem Sturm am Strand findet und die nach dem Ende der Welt übrig bleiben. Indem sie diese « abgewrackten » Gegenstände zu Spielpartnern macht, kehrt sie zu den Grundlagen des Objekttheaters zurück, das unsere Konsumgesellschaft hinterfragt.

reservierung empfohlen: culture@cc-ossau.fr

