Lou Sourgentin : Les pêcheurs et leur cuisine Bibliothèque Louis Nucéra Nice Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Nice Lou Sourgentin : Les pêcheurs et leur cuisine Bibliothèque Louis Nucéra Nice, 16 septembre 2023, Nice. Lou Sourgentin : Les pêcheurs et leur cuisine Samedi 16 septembre, 15h00 Bibliothèque Louis Nucéra Entrée libre dans la limite de place disponible Présentation du dernier numéro de la revue : Les pêcheurs et leurs cuisine

Plongez dans le patrimoine vivant de la pêche niçoise ! Bibliothèque Louis Nucéra 2, place Yves Klein 06000 Nice Nice Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0) 4 97 13 48 90 http://www.bmvr.nice.fr Bibliothèque Municipale gratuité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00 (c) Photo A. B. Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Bibliothèque Louis Nucéra Adresse 2, place Yves Klein 06000 Nice Ville Nice Departement Alpes-Maritimes Age min 18 Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque Louis Nucéra Nice

Bibliothèque Louis Nucéra Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/