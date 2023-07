Du gramophone au son numérique Bibliothèque Louis Nucéra Nice Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Nice Du gramophone au son numérique Bibliothèque Louis Nucéra Nice, 16 septembre 2023, Nice. Du gramophone au son numérique Samedi 16 septembre, 10h30, 16h30 Bibliothèque Louis Nucéra Entrée libre. Sur inscription Découverte de documents sonores exceptionnels, de gramophones anciens et démonstration du processus de restauration sonore numérique des disques patrimoniaux destinés à « Nicea », la Bibliothèque Numérique Patrimoniale de la BMVR de Nice.

Note : Prévoir vêtements chauds pour la visite des magasins de conservation (18°C). Bibliothèque Louis Nucéra 2, place Yves Klein 06000 Nice Nice Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0) 4 97 13 48 90 http://www.bmvr.nice.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0497134890 »}] Bibliothèque Municipale gratuité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:45:00+02:00

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:45:00+02:00

