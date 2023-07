L’histoire mouvementée d’un vecteur de la nissardité : l’OGC Nice Bibliothèque Louis Nucéra Nice Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Nice L’histoire mouvementée d’un vecteur de la nissardité : l’OGC Nice Bibliothèque Louis Nucéra Nice, 16 septembre 2023, Nice. L’histoire mouvementée d’un vecteur de la nissardité : l’OGC Nice Samedi 16 septembre, 10h00 Bibliothèque Louis Nucéra Entrée libre dans la limite de places disponibles Nés il y a presque 120 ans, les Aglions restent l’un des sujets de conversation préférés du peuple nissart qui s’identifie à ce club dont l’histoire riche et originale, n’a pas fini de le faire pantailler.

Conférence par Patrice Arnaudo.

En partenariat avec le Service Ville d’Art et d’Histoire de la direction des Patrimoines Bibliothèque Louis Nucéra 2, place Yves Klein 06000 Nice Nice Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 (0) 4 97 13 48 90 http://www.bmvr.nice.fr Bibliothèque Municipale gratuité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00 OGC Nice Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Bibliothèque Louis Nucéra Adresse 2, place Yves Klein 06000 Nice Ville Nice Departement Alpes-Maritimes Age min 15 Age max 99 Lieu Ville Bibliothèque Louis Nucéra Nice

Bibliothèque Louis Nucéra Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/