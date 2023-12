Libres livres à Rampoux Bibliothèque L’Ostal Rampoux Catégories d’Évènement: Lot

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 18:30:00

fin : 2024-02-24 Nouveau rendez-vous de lecteurs pour échanger sur les livres qui vous ont marqué : livre de chevet, livre d’enfance, livre coup de coeur…

Le dernier samedi de chaque mois, chacun vient avec son livre..

Nouveau rendez-vous de lecteurs pour échanger sur les livres qui vous ont marqué : livre de chevet, livre d'enfance, livre coup de coeur…

Le dernier samedi de chaque mois, chacun vient avec son livre.

Bibliothèque L’Ostal

Rampoux 46340 Lot Occitanie

