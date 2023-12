Backgammon à l’Ostal Bibliothèque L’Ostal Rampoux Catégories d’Évènement: Lot

Début : 2024-01-06 16:00:00

fin : 2024-01-06 Retrouvez-nous, tous les premiers samedis du mois, pour le plaisir de jouer ensemble, en découvrant un jeu simple et passionnant !.

Bibliothèque L’Ostal

Rampoux 46340 Lot Occitanie

