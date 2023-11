Apéro-Philo avec Jacques Jay et Bruno Chabert Bibliothèque L’Ostal Rampoux, 18 novembre 2023, Rampoux.

Rampoux,Lot

La bibliothèque intercommunale l’Ostal vous propose un apéro-philo avec Jacques Jay et Bruno Chabert, tous deux professeurs de philosophie.

Chacun peut prendre la parole, échanger des idées ou simplement assister aux débats. Pour développer son esprit critique et pour le plaisir d’échanger et d’apprendre..

2023-11-18 18:30:00 fin : 2023-11-18

Bibliothèque L’Ostal

Rampoux 46340 Lot Occitanie



The inter-communal library l’Ostal proposes an apéro-philo with Jacques Jay and Bruno Chabert, both philosophy professors.

Everyone can speak, exchange ideas or simply attend the debates. To develop your critical mind and for the pleasure of exchanging and learning.

La biblioteca intercomunal l’Ostal le propone un apéro-philo con Jacques Jay y Bruno Chabert, ambos profesores de filosofía.

Todo el mundo puede intervenir, intercambiar ideas o simplemente asistir a los debates. Para desarrollar su espíritu crítico y por el placer de intercambiar y aprender.

Die interkommunale Bibliothek l’Ostal bietet Ihnen einen Apéro-Philo mit Jacques Jay und Bruno Chabert, beide Professoren für Philosophie.

Jeder kann das Wort ergreifen, Ideen austauschen oder einfach der Debatte beiwohnen. Um seinen kritischen Geist zu entwickeln und aus Freude am Austausch und am Lernen.

