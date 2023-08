Exposition de peinture et de dioramas de Madeleine Jarry Bibliothèque L’Ostal Rampoux, 16 septembre 2023, Rampoux.

Rampoux,Lot

Exposition de tableaux de peinture et de dioramas : « la maison de sorcière » et « Le jardin de Théophile ».

Il s’agit de 2 petites scènes réalisées à la main par Madeleine Jarry.

Elle utilise essentiellement du matériel recyclé. Dans ce travail de modélisme, tout est représenté dans un réalisme incroyable : animaux, personnages, herbe, sols, objets….

2023-09-16 10:30:00 fin : 2023-09-16 12:00:00. EUR.

Bibliothèque L’Ostal

Rampoux 46340 Lot Occitanie



Exhibition of paintings and dioramas: « La maison de sorcière » and « Le jardin de Théophile ».

These are 2 small scenes created by hand by Madeleine Jarry.

She uses mainly recycled materials. In this model-making work, everything is represented with incredible realism: animals, characters, grass, soil, objects…

Exposición de pinturas y dioramas: « La maison de sorcière » y « Le jardin de Théophile ».

Se trata de 2 pequeñas escenas creadas a mano por Madeleine Jarry.

Utiliza principalmente materiales reciclados. En este trabajo de maquetismo, todo está representado con un realismo increíble: animales, personajes, hierba, tierra, objetos…

Ausstellung von Gemälden und Dioramen: « Das Hexenhaus » und « Der Garten von Théophile ».

Es handelt sich um zwei kleine Szenen, die von Madeleine Jarry in Handarbeit hergestellt wurden.

Sie verwendet hauptsächlich recyceltes Material. In dieser Modellbauarbeit wird alles unglaublich realistisch dargestellt: Tiere, Personen, Gras, Böden, Gegenstände…

Mise à jour le 2023-08-18 par OT Cazals-Salviac