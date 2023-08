Backgammon Bibliothèque L’Ostal Rampoux, 2 septembre 2023, Rampoux.

Rampoux,Lot

Retrouver le plaisir de jouer ensemble, en découvrant un jeu simple et passionnant..

2023-09-02 16:00:00 fin : 2023-09-02 . EUR.

Bibliothèque L’Ostal

Rampoux 46340 Lot Occitanie



Rediscover the pleasure of playing together, by discovering a simple and exciting game.

Redescubre el placer de jugar juntos, descubriendo un juego sencillo y emocionante.

Die Freude am gemeinsamen Spielen wiederentdecken und dabei ein einfaches und spannendes Spiel kennen lernen.

