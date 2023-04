CONTONS LES COMPTINES Bibliothèque, 11 avril 2023, Loireauxence.

Histoires pour les petits, lectures, comptines et jeux de doigts. Pour les enfants de 0 à 3 ans. Gratuit sur inscription..

2023-04-11 à ; fin : 2023-04-11 10:00:00. .

Bibliothèque Place de l’Église

Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Stories for the little ones, readings, rhymes and finger games. For children from 0 to 3 years old. Free with registration.

Cuentos para los más pequeños, lecturas, rimas y juegos de dedos. Para niños de 0 a 3 años. Gratuito previa inscripción.

Geschichten für die Kleinen, Lesungen, Reime und Fingerspiele. Für Kinder von 0 bis 3 Jahren. Kostenlos nach Anmeldung.

