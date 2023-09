Braderie de livres – Bibliothèque de Fervaques Bibliothèque Livarot-Pays-d’Auge, 30 septembre 2023, Livarot-Pays-d'Auge.

Livarot-Pays-d’Auge,Calvados

Braderie de livres à la bibliothèque de Fervaques le samedi 30 septembre de 10h30 à 16h30..

2023-09-30 10:30:00 fin : 2023-09-30 16:30:00. .

Bibliothèque Fervaques

Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie



Book sale at the Fervaques library on Saturday September 30 from 10.30am to 4.30pm.

Venta de libros en la biblioteca Fervaques el sábado 30 de septiembre de 10.30 a 16.30 h.

Bücherflohmarkt in der Bibliothek von Fervaques am Samstag, den 30. September von 10:30 bis 16:30 Uhr.

