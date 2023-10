Balade contée « légendes normandes » Bibliothèque L’Île aux Livres Thue et Mue, 31 octobre 2023, Thue et Mue.

Thue et Mue,Calvados

Pour halloween, la bibliothèque l’Île aux Livres de Cheux vous emmène en promenade, au crépuscule…

Déambulez dans les pas du conteur Gweltaz, et arrêtez-vous pour découvrir contes et légendes normandes en lien avec les lieux traversés. Gare aux spectres que vous croiserez !

Les personnes costumées seront les bienvenues.

Public familial à partir de 6 ans..

2023-10-31 17:00:00 fin : 2023-10-31 19:00:00. .

Bibliothèque L’Île aux Livres Rue de la Sergenterie – Cheux

Thue et Mue 14740 Calvados Normandie



For Halloween, the Ile aux Livres library in Cheux takes you on a walk at dusk…

Stroll in the footsteps of storyteller Gweltaz, and stop to discover Norman tales and legends linked to the places you pass through. Watch out for spectres!

Costumed guests welcome.

Family audience aged 6 and over.

Con motivo de Halloween, la biblioteca Ile aux Livres de Cheux le propone un paseo al anochecer…

Siga los pasos del cuentacuentos Gweltaz y deténgase a descubrir cuentos y leyendas normandos relacionados con los lugares por los que pase. ¡Cuidado con los fantasmas!

Se admiten invitados disfrazados.

Apto para familias a partir de 6 años.

An Halloween nimmt Sie die Bibliothek l’Île aux Livres in Cheux mit auf einen Spaziergang in der Abenddämmerung…

Schlendern Sie auf den Spuren des Erzählers Gweltaz und halten Sie an, um Märchen und Legenden aus der Normandie zu entdecken, die mit den Orten, die Sie durchqueren, in Verbindung stehen. Hüten Sie sich vor den Gespenstern, die Ihnen begegnen!

Kostümierte Personen sind herzlich willkommen.

Familienpublikum ab 6 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-15 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité