Conférence : Géobiologie hygiène de l’environnement Bibliothèque Lhommaizé Catégories d’Évènement: Lhommaizé

Vienne Conférence : Géobiologie hygiène de l’environnement Bibliothèque Lhommaizé, 17 novembre 2023, Lhommaizé. Conférence : Géobiologie hygiène de l’environnement Vendredi 17 novembre, 20h00, 22h00 Bibliothèque Entré libre – Gratuit Conférence : Géobiologie – hygiène de l’environnement

Qu’est ce que c’est ?

Notre lieu de vie est-il de «bonne qualité» pour le vivant ?

Y -a-t-il des possibilités pour l’améliorer ?

animé par :

Chantal Aristipe – Géobiologue Bibliothèque 1 rue des Mésanges 86410 Lhommaizé Lhommaizé 86410 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-17T20:30:00+01:00

2023-11-17T22:00:00+01:00 – 2023-11-17T22:30:00+01:00 Géobiologie environnement amélioration lieu de vie Détails Catégories d’Évènement: Lhommaizé, Vienne Autres Lieu Bibliothèque Adresse 1 rue des Mésanges 86410 Lhommaizé Ville Lhommaizé Departement Vienne Lieu Ville Bibliothèque Lhommaizé latitude longitude 46.437942;0.601532

Bibliothèque Lhommaizé Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lhommaize/