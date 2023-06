Visite commentée des collections d’excellence Asie du Sud-Est et Monde insulindien, Bibliothèque Carlone (Nice) Bibliothèque Lettres, Arts et Sciences humaines Nice Nice Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Visite commentée des collections d'excellence Asie du Sud-Est et Monde insulindien, Bibliothèque Carlone (Nice)

Samedi 16 septembre, 09h00

Bibliothèque Lettres, Arts et Sciences humaines

Voyagez dans le temps à la bibliothèque universitaire qui vous propose des visites commentées de sa remarquable collection sur l'Asie et l'histoire coloniale française (fonds ASEMI), avec notamment 6 000 photographies anciennes couvrant la période 1860-1954 ; mais aussi les fonds des écrivains ayant vécu à Nice, en particulier Henri Bosco, Provençal et Niçois, mais aussi Marocain… Jeux et dégustations ponctueront vos visites !

Bibliothèque Lettres, Arts et Sciences humaines
100 boulevard Edouard Herriot 06200 Nice

