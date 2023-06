Visite commentée des collections patrimoniales littéraires, Bibliothèque Carlone (Nice) Bibliothèque Lettres, Arts et Sciences humaines Nice Nice Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Nice Visite commentée des collections patrimoniales littéraires, Bibliothèque Carlone (Nice) Bibliothèque Lettres, Arts et Sciences humaines Nice, 16 septembre 2023, Nice. Visite commentée des collections patrimoniales littéraires, Bibliothèque Carlone (Nice) Samedi 16 septembre, 09h00 Bibliothèque Lettres, Arts et Sciences humaines Entrée libre Voyagez dans le temps à la bibliothèque universitaire qui vous propose des visites commentées de sa remarquable collection sur l’Asie et l’histoire coloniale française (fonds ASEMI), avec notamment 6 000 photographies anciennes couvrant la période 1860-1954 ; mais aussi les fonds des écrivains ayant vécu à Nice, en particulier Henri Bosco, Provençal et Niçois, mais aussi Marocain… Jeux et dégustations ponctueront vos visites !

Horaires des visites (sans inscription) à consulter sur notre site web : https://bu.univ-cotedazur.fr/fr Bibliothèque Lettres, Arts et Sciences humaines 100 boulevard Edouard Herriot 06200 Nice Nice 06200 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 93 37 55 55 http://bibliotheque.unice.fr https://www.facebook.com/bulash.nice

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00

