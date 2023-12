Balade en bord de Garonne – confection d’un hôtel à insecte Bibliothèque Lestiac-sur-Garonne, 16 décembre 2023 14:30, Lestiac-sur-Garonne.

Lestiac-sur-Garonne,Gironde

Dès 16 décembre prochain, un hôtel ouvre ses portes en plein cœur du jardin partagé de Lestiac pour nos amis les insectes.

Rejoignez-nous le 16 décembre à partir de 14h30 pour l’inaugurer !

Nous commencerons par une balade sur les bord de la Garonne afin de ramasser des matériaux pour remplir l’hôtel puis déposerons toutes nos trouvailles dans l’hôtel.

Un goûter et une sélection de livres nature vous attendront ensuite pour lire au chaud après cette bonne action pour la planète !

N’hésitez pas à ramener des matériaux utiles pour une hôtel à insectes : des tiges creuses, de la paille, des rondins de bois percés, des tuiles et des pots cassés, de la laine de bois….

2023-12-16 fin : 2023-12-16

Bibliothèque Chemin de Charron

Lestiac-sur-Garonne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine



From December 16, a hotel will open its doors in the heart of the Lestiac shared garden for our insect friends.

Join us on December 16 from 2.30pm to inaugurate it!

We’ll start with a stroll along the banks of the Garonne to collect materials to fill the hotel, then deposit all our finds in the hotel.

A snack and a selection of nature books will then be waiting for you to read in the warmth after this good deed for the planet!

Don’t hesitate to bring along materials that would be useful for an insect hotel: hollow stems, straw, drilled logs, broken tiles and pots, wood wool…

A partir del 16 de diciembre, un hotel abrirá sus puertas en el corazón del jardín compartido de Lestiac para nuestros amigos los insectos.

Únete a nosotros el 16 de diciembre a partir de las 14.30 h para inaugurarlo

Empezaremos con un paseo por las orillas del Garona para recoger materiales con los que llenar el hotel, y luego dejaremos todo lo que encontremos en el hotel.

Después de esta buena acción por el planeta, te esperarán un tentempié y una selección de libros de naturaleza para leer al calor de la chimenea

No dudes en traer materiales útiles para un hotel de insectos: tallos huecos, paja, troncos taladrados, baldosas y macetas rotas, lana de madera, etc.

Am 16. Dezember wird inmitten des Gemeinschaftsgartens von Lestiac ein Hotel für unsere Insektenfreunde eröffnet.

Besuchen Sie uns am 16. Dezember ab 14:30 Uhr, um es einzuweihen!

Wir beginnen mit einem Spaziergang am Ufer der Garonne, um Materialien für das Hotel zu sammeln, und bringen dann alle unsere Funde in das Hotel.

Anschließend warten ein Snack und eine Auswahl an Naturbüchern auf Sie, damit Sie nach dieser guten Tat für unseren Planeten im Warmen lesen können!

Zögern Sie nicht, nützliche Materialien für ein Insektenhotel mitzubringen: hohle Stangen, Stroh, durchlöcherte Holzstämme, kaputte Dachziegel und Töpfe, Holzwolle…

