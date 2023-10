Atelier d’Automne à la bibliothèque des Trois-Moutiers Bibliothèque Les Trois-Moutiers, 21 octobre 2023, Les Trois-Moutiers.

Les Trois-Moutiers,Vienne

Venez réaliser de belles créations sur la thématique saisonnière

à partir de 4 ans.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Bibliothèque

Les Trois-Moutiers 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Come and make beautiful creations on a seasonal theme

for ages 4 and up

Ven a hacer bonitas creaciones sobre un tema estacional

a partir de 4 años

Kommt und fertigt schöne Kreationen zum Thema Jahreszeiten an

ab 4 Jahren

Mise à jour le 2023-09-30 par Office de Tourisme du Pays Loudunais