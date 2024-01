Spectacle de contes Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais, 27 janvier 2024, Fleury-les-Aubrais.

Spectacle de contes Samedi 27 janvier, 16h30 Bibliothèque Les Jacobins Sur réservation au 02.38.83.31.20

« Petit et costaud» par Barbara Glet

Samedi 27 janvier 2024 à 16h30 à la bibliothèque Les Jacobins

Spectacle de contes pour les enfants de 3 à 7 ans

« Moi, je suis fort ! Le plus fort du monde ! »

Qui en doute ? Personne ! Même pas les histoires !

Ce spectacle est une ode aux enfants à la conquête de leur vie. La peur ? Peuh ! Les obstacles ? Tsss ! Rien ne les arrête. Inuits, africains, espagnols, italiens, les contes ne mentent pas : les enfants sont petits ET costauds !

Un voyage décoiffant et intéractif, un morceau d’imaginaire pour donner forme à leurs forces, et offrir un peu de ce qu’il faut de folie pour grandir !

C’est en cherchant par le corps, à travers une parole rythmique et mélodique, une relation vivante à l’espace, que Barbara vise à rendre l’histoire organique, matière vivante. S’adapter à tous les âges pour pouvoir parler à chacun des mystères et des incroyables. Dire la vie par le conte, côtoyer le merveilleux pour y puiser, petits et grands, des forces et des chemins vers le réel. Spécialiste du jeune et très jeune public, d’expressions corporelles en mots choisis, Barbara sait gagner l’attention des plus petits comme personne.

Gratuit, sur réservation au 02.38.83.31.20.

Bibliothèque Les Jacobins 42 rue du 11 novembre 45400 Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 31 20 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequedefleury/

