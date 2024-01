1, 2, 3. Raconte-moi ! Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Fin : 2024-01-17T10:00:00+01:00 – 2024-01-17T10:30:00+01:00 1, 2, 3. Raconte-moi ! Mercredi 17 janvier à la bibliothèque Les Jacobins à 10h Séance d’histoires et de comptines pour les 0-3 ans proposée par les bibliothécaires. Gratuit, sur réservation au 02.38.83.31.20. Bibliothèque Les Jacobins 42 rue du 11 novembre 45400 Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 31 20 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequedefleury/ histoires comptines Détails Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais, Loiret Autres Code postal 45400 Lieu Bibliothèque Les Jacobins Adresse 42 rue du 11 novembre 45400 Ville Fleury-les-Aubrais Departement Loiret Age max 3 Lieu Ville Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais Latitude 47.932916 Longitude 1.909558 latitude longitude 47.932916;1.909558

