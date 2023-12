Le Salon des auteurs revient pour une 5ème édition Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Les auteurs régionaux sont à l'honneur. Tous les 2 ans, la bibliothèque Les Jacobins met à l'honneur une trentaine d'auteurs régionaux. C'est l'occasion pour eux de se faire connaître et d'échanger avec le public. Une rencontre 100% locale qui vous permettra également de découvrir leur nouveaux livres et de vous faire dédicacer vos exemplaires. Nous vous attendons nombreux le samedi 13 janvier entre 14h et 18h à la bibliothèque Les Jacobins. Bibliothèque Les Jacobins 42 rue du 11 novembre 45400 Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 31 20

