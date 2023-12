Téléthon : vente de livres à la Bibliothèque Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Loiret Téléthon : vente de livres à la Bibliothèque Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais, 8 décembre 2023, Fleury-les-Aubrais. Téléthon : vente de livres à la Bibliothèque 8 et 9 décembre Bibliothèque Les Jacobins Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. Gratuit. Le Téléthon est de retour à la bibliothèque Les Jacobins. Le principe : 1 livre = 1€ minimum

Des centaines d’ouvrages seront proposés. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges. L’entièreté des recettes sera reversée au Téléthon. Rendez-vous : – le vendredi 8 décembre de 15h à 18h

– le samedi 9 décembre de 10h à 18h Nous vous attendons nombreux pour cet évènement solidaire et toujours très apprécié. Bibliothèque Les Jacobins 42 rue du 11 novembre 45400 Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 31 20 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequedefleury/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T15:00:00+01:00 – 2023-12-08T18:00:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Fleury-les-Aubrais, Loiret Autres Lieu Bibliothèque Les Jacobins Adresse 42 rue du 11 novembre 45400 Ville Fleury-les-Aubrais Departement Loiret

