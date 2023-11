« Il était une fois l’hiver » Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais, 28 novembre 2023, Fleury-les-Aubrais.

« Il était une fois l’hiver » 28 novembre – 23 décembre Bibliothèque Les Jacobins Exposition entrée libre, spectacles sur réservation

« Il était une fois l’hiver »

Exposition et animations Imagi’Livres à la bibliothèque Les Jacobins

Du 28 novembre au 23 décembre

L’hiver est entré dans la bibliothèque Les Jacobins avec ses flocons, ses bonhommes de neige, ses étendues de neige pour pister les animaux, ses bonnes soupes bien chaudes et ses moufles douillettes. Grands et petits, venez découvrir les belles histoires de l’hiver dans une exposition ludique et interactive.

Exposition

Du mardi 28 novembre au vendredi 23 décembre 2023, mardi 15h-19h, mercredi et samedi 10h-18h, jeudi et vendredi 15h-18h.

Attention, fermeture de l’exposition mercredi 20 décembre à 15h avant la séance de contes.

Animations et spectacles

Mercredi 13 décembre à 15h30

Chorale des élèves du Conservatoire Maurice Ravel

Samedi 16 décembre à 10h

« 1,2,3 raconte moi « lecture d’albums pour les 0-3 ans par une bibliothécaire (sur réservation à partir du 2 décembre)

Samedi 16 décembre de 15h à 18h

Photo souvenir avec le Père Noël. En partenariat avec le CJF Audio-photo et la complicité du Bastringue

Mercredi 20 décembre à 16h30

« La maison de laine » par Hélène Martinot, séance de contes pour les 3-6 ans (sur réservation à partir du 28 novembre)

Compagnie Pataconte

Gratuit, réservation au 02.38.83.31.20.

Bibliothèque Les Jacobins 42 rue du 11 novembre 45400 Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 31 20 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequedefleury/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T15:00:00+01:00 – 2023-11-28T19:00:00+01:00

2023-12-23T10:00:00+01:00 – 2023-12-23T18:00:00+01:00

