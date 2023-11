Conférence Festival des bouts du monde Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais, 24 novembre 2023, Fleury-les-Aubrais.

Conférence « Réinventons le voyage lointain » par Nicolas Breton

Nicolas Breton a grandi à Jargeau. En 2012, il part seul, pendant 15 mois, en Asie du Sud-Est, en Inde, au Zimbabwe et en Amérique du Sud. Il décide de sortir des normes et des conventions du tourisme classique pour expérimenter d’autres façons de voyager : séjourner dans des ashrams en Inde, être figurant pour Bollywood, traverser l’Argentine en auto-stop, effectuer un volontariat au sein d’une communauté en Amazonie, vivre un voyage chamanique avec l’ayahuasca, naviguer sur le fleuve Amazone…

Il écrit le livre « Hors des sentiers battus, découvrir le monde autrement », publié par Aventure du Bout du Monde, dans lequel il relate ses aventures et propose de nombreuses informations pratiques pour vivre des expériences similaires.

Depuis 2018, Nicolas voyage principalement en France et aux alentours, pour limiter ses trajets en avion et vivre plus en accord avec ses engagements écologiques. Il expérimente ainsi la micro-aventure et le slow tourisme. Il relate cette nouvelle façon de voyager dans une conférence intitulée « Réinventons le voyage lointain ».

Nicolas est aujourd’hui responsable développement de la maison d’édition Viatao, qui publie des guides de voyage engagés pour un tourisme durable : les Guides Tao. Il a co-écrit « Le Guide Tao Monde – 1 000 idées et adresses pour voyager engagé », « Le Guide Tao France – 2 000 idées et adresses pour voyager engagé » et « Le Guide Tao Europe – sans avion ».

Vous pouvez poursuivre le voyage du Festival des bouts du monde au centre culturel de la Passerelle les vendredi 24 et samedi 25 novembre avec des films, des échanges, des interventions et un concert.

Bibliothèque Les Jacobins 42 rue du 11 novembre 45400 Fleury-les-Aubrais

2023-11-24T17:00:00+01:00 – 2023-11-24T18:00:00+01:00

