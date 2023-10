Spectacle de contes Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Loiret Spectacle de contes Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais, 22 novembre 2023, Fleury-les-Aubrais. Spectacle de contes Mercredi 22 novembre, 10h00, 11h00 Bibliothèque Les Jacobins Gratuit, ouvert à tous « Quel goût à la lune ?» par Céline Harlingue Spectacle de contes pour les enfants de 0 à 3 ans Mercredi 22 novembre avec 2 séances, à 10h et 11h Petit lapin en a ras les oreilles de manger des carottes le matin, le midi, le soir et même à quatre heures ! Peut-être que les amis de la ferme pourront l’aider à trouver une nouvelle gourmandise… même si en secret il rêve juste de croquer la lune ! Céline Harlingue est passionnée par le spectacle vivant depuis son enfance. Conteuse mais aussi comédienne, elle intervient pour tous les âges, des toutes petites oreilles de crèches à celles des maternelles et élémentaires, mais aussi aux grandes oreilles des maisons de retraite. Gratuit, réservation à partir du 31 octobre au 02.38.83.31.20. Bibliothèque Les Jacobins 42 rue du 11 novembre 45400 Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 31 20 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequedefleury/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T10:00:00+01:00 – 2023-11-22T10:30:00+01:00

2023-11-22T11:00:00+01:00 – 2023-11-22T11:30:00+01:00 conte spectacle Détails Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais, Loiret Autres Lieu Bibliothèque Les Jacobins Adresse 42 rue du 11 novembre 45400 Ville Fleury-les-Aubrais Departement Loiret Age max 3 Lieu Ville Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais latitude longitude 47.932916;1.909558

Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fleury-les-aubrais/