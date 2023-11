Semaine de la parentalité Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Loiret Semaine de la parentalité Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais, 15 novembre 2023, Fleury-les-Aubrais. Semaine de la parentalité 15 et 18 novembre Bibliothèque Les Jacobins Libre et gratuit Semaine de la parentalité Dans le cadre des semaines de la parentalité de la CAF du Loiret du 6 au 26 novembre, la ville de Fleury-les-Aubrais propose 3 actions gratuites à la bibliothèque Les Jacobins. Au programme : Mercredi 15 novembre de 16 h à 18 h Groupe de parole « Les émotions de nos enfants », par une éducatrice de jeunes enfants Samedi 18 novembre de 10 h à 12 h Atelier « le 4ème trimestre », par Lisa Kobal accompagnante périnatale

Sur inscription au 02 38 83 31 20 Samedi 18 novembre de 15 h à 17 h 30 Atelier « Allégez votre charge mentale, allégez votre quotidien », par une coach en organisation Bibliothèque Les Jacobins 42 rue du 11 novembre 45400 Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 31 20 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequedefleury/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

