Loiret Spectacles de contes Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais, 25 octobre 2023, Fleury-les-Aubrais. Spectacles de contes 25 octobre – 20 décembre, les mercredis Bibliothèque Les Jacobins Entrée libre, gratuit, sur réservation Spectacles de contes Programme de la bibliothèque Les Jacobins Les spectacles de contes de la bibliothèque Les Jacobins reprennent !!

Chaque mois, un conteur professionnel vous raconte des histoires, des récits ou des légendes.

Du bébé aux plus grands, chacun y trouvera son « conte » Voici le programme : Mercredi 25 ocobre à 16h30 « Histoires d’automne, contes du bout des doigts» par Inès Guilbert

Pour les enfants de 3 à 6 ans, réservation à partir du 3 octobre

Entre histoires contées et comptines chantées, Inès Guilbert entremêle des jeux de doigts et de mains en s’accompagnant également de musique, avec son ukulélé. Mercredi 22 novembre avec 2 séances à 10h et 11h « Quel goût à la lune ?» par Céline Harlingue

Pour les enfants de 0 à 3 ans, réservation à partir du 31 octobre

Petit lapin en a ras les oreilles de manger des carottes le matin, le midi, le soir et même à quatre heures ! Peut-être que les amis de la ferme pourront l’aider à trouver une nouvelle gourmandise… même si en secret il rêve juste de croquer la lune ! Mercredi 20 décembre à 16h30 « La maison de laine» par Hélène Martinot

Pour les enfants de 3 à 6 ans, spectacle Imagi’Livres, réservation à partir du mardi 28 novembre

Un jour d’hiver, Petit Bonhomme égare l’une de ses moufles…

Aglagli ! Aglagla ! Souris se faufile à l’intérieur pour se réchauffer. Mais Lapin, Renard, Sanglier puis Ours ont la même idée ! La moufle est pleine à craquer, jusqu’au moment où une minuscule araignée entre sans se faire remarquer… Gratuit, ouvert à tous, sur réservation au 02.38.83.31.20. Bibliothèque Les Jacobins 42 rue du 11 novembre 45400 Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 31 20 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequedefleury/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

