Loiret Spectacle de contes Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais, 25 octobre 2023, Fleury-les-Aubrais. Spectacle de contes Mercredi 25 octobre, 16h30 Bibliothèque Les Jacobins Gratuit, sur réservation « Histoires d’automne, contes du bout des doigts » Par Inès Guilbert Mercredi 25 octobre à 16h30 à la bibliothèque Les Jacobins Pour les enfants de 3 à 6 ans Entre histoires contées et comptines chantées, Inès Guilbert entremêle des jeux de doigts et de mains en s’accompagnant également de musique, avec son ukulélé. Gratuit, sur réservation au 02.38.83.31.20 Bibliothèque Les Jacobins 42 rue du 11 novembre 45400 Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 31 20 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequedefleury/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T16:30:00+02:00 – 2023-10-25T17:15:00+02:00 spectacle conte Stella Pueyo Détails Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais, Loiret Autres Lieu Bibliothèque Les Jacobins Adresse 42 rue du 11 novembre 45400 Ville Fleury-les-Aubrais Departement Loiret Age min 3 Age max 6 Lieu Ville Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais latitude longitude 47.932916;1.909558

