Exposition photos Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais, 17 octobre 2023, Fleury-les-Aubrais.

Exposition photos 17 octobre – 4 novembre Bibliothèque Les Jacobins Entrée libre, gratuite

Exposition photos de Guy Janvrot

Du 17 octobre au 4 novembre à la bibliothèque Les Jacobins

Vies sauvages en région Centre-Val de Loire

Depuis plus de 40 ans, Guy Janvrot traduit son engagement dans la préservation de l’environnement en région en s’investissant dans les associations de protection de la nature ; il a ainsi été président de Loiret Nature Environnement, puis de la fédération régionale France Nature Environnement, associations qu’il a représentées en qualité de Vice-président chargé du développement durable au Conseil Economique, Social et Environnemental Régional.

Il nourrit également une véritable passion pour la photo animalière. il a pour ambition d’informer le public sur la biodiversité locale et l’urgence de la protéger, tout en lui faisant partager la beauté de la faune de nos régions.

Vous pouvez également retrouver ses photos dans son livre « Vies sauvages en région Centre-Val de Loire » aux éditions du Jeu de l’Oie.

Bibliothèque Les Jacobins 42 rue du 11 novembre 45400 Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 31 20 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequedefleury/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-17T15:00:00+02:00 – 2023-10-17T19:00:00+02:00

2023-11-04T10:00:00+01:00 – 2023-11-04T18:00:00+01:00

photos exposition