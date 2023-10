17e Journée nationale des DYS Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Loiret 17e Journée nationale des DYS Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais, 14 octobre 2023, Fleury-les-Aubrais. 17e Journée nationale des DYS Samedi 14 octobre, 10h00, 14h00 Bibliothèque Les Jacobins Entrée libre, gratuit 17e Journée nationale des DYS Troubles du neurodéveloppement Samedi 14 octobre à la bibliothèque Les Jacobins Depuis 4 ans, la bibliothèque développe une sélection de livres adaptés à la lecture pour les enfants dyslexiques.

Elle propose aussi une trentaine de liseuses avec la police OpenDyslexic intégrée ainsi que deux postes d’ordinateurs bénéficiant d’un clavier adapté aux DYS, conçu par un jeune étudiant français Ryann Dubois. La bibliothèque participe également à la journée nationale consacrée aux différents troubles du neurodéveloppement, communément appelés troubles DYS, tels que la dyslexie, dysphasie, dysgraphie, dyscalculie, dysorthographie, dyspraxie ou TDAH… Au programme : De 10h à 12h : table ronde sous forme de questions-réponses avec des professionnels de santé et le public De 14h à 16h : rencontres et échanges avec des associations qui accompagnent les familles et les aidants. Gratuit, ouvert à tous, renseignements au 02.38.83.31.20. Bibliothèque Les Jacobins 42 rue du 11 novembre 45400 Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 31 20 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequedefleury/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T12:00:00+02:00

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T16:00:00+02:00

