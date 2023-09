Jaco’pop Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais, 6 octobre 2023, Fleury-les-Aubrais.

Jaco’pop 6 et 7 octobre Bibliothèque Les Jacobins Entrée libre, gratuit, sur inscriptions pour certaines animations.

JACO’POP

Vendredi 6 et samedi 7 octobre

2ème édition de Jaco’pop à la bibliothèque Les Jacobins !

Jaco’pop est une manifestation annuelle autour de la pop culture, les jeux vidéos et mangas, pour les petits et les grands.

Programme des animations

Vendredi 6 octobre

De 20h à 22h30 – Ciné’Blabla avec film d’animation et pop-corn.

Samedi 7 octobre

Concours de dessin sur les super-héros – dessin à transmettre avant le 4 octobre – sur inscription

De 10h à 12h : sélection pour le tournoi de jeux vidéos (Mario Kart, Super Smash Bross, Rocket League) – sur inscription à partir de 11 ans

A partir de 13h30 : ateliers dessin, réalité virtuelle, photobooth et exposition autour des super-héros

De 14h à 15h : Just dance

De 15h à 15h30 : défilé Cosplay

De 16h à 17h : Wii sport

De 16h à 17h : intervention de Robin Buisson, fleuryssois, développeur de jeux vidéos

A partir de 17h : résultats du tournoi et du concours

Entrée libre, sauf pour le tournoi de jeux-vidéos et le concours de dessin sur inscriptions au 02.38.83.31.20.

Gratuit et restauration sur place possible.

Bibliothèque Les Jacobins 42 rue du 11 novembre 45400 Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 31 20 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequedefleury/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-06T20:00:00+02:00 – 2023-10-06T22:30:00+02:00

2023-10-07T13:30:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

jeux mangas