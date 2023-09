« 1, 2, 3. Raconte-moi ! » Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais, 16 septembre 2023, Fleury-les-Aubrais.

« 1, 2, 3. Raconte-moi ! » Samedi 16 septembre, 10h00 Bibliothèque Les Jacobins Entrée libre, sur réservation au 02.38.83.31.20

Les bibliothécaires vous proposent une séance de lecture avec des histoires, des livres, des comptines et des chansons à partager avec les touts-petits et les plus grands !

Sur réservation à partir du 1er septembre au 02.38.83.31.20.

Bibliothèque Les Jacobins 42 rue du 11 novembre 45400 Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 31 20 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequedefleury/

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

heure du conte jeunesse