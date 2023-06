Exposition sur les Jeux Olympiques Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais, 20 juin 2023, Fleury-les-Aubrais.

Exposition sur les Jeux Olympiques 20 juin – 1 juillet Bibliothèque Les Jacobins Pour tous, entrée libre et gratuite.

L’histoire des jeux olympiques

L’horizon 2024 approche et avec lui la lourde tâche qui incombe aux français d’accueillir et d’organiser les prochains jeux olympiques. Pour se replonger dans cet univers sportif et à l’occasion de la journée olympique, le vendredi 23 juin, la bibliothèque Les Jacobins retrace l’histoire des jeux, de l’antiquité à l’époque moderne.

L’exposition, proposée par le Comité régional olympique et sportif du Centre-Val de Loire, se tiendra du 20 juin au 1er juillet.

La ville de Fleury-les-Aubrais, labellisée « Terre de Jeux 2024 », s’engage dans la promotion du sport.

Bibliothèque Les Jacobins 42 rue du 11 novembre 45400 Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 31 20 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequedefleury/ [{« type »: « phone », « value »: « 0238833120 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-20T15:00:00+02:00 – 2023-06-20T19:00:00+02:00

2023-07-01T10:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:00:00+02:00

