Spectacle de contes Samedi 29 avril, 16h30 Bibliothèque Les Jacobins Gratuit

« Contes à musique » – Bernard Chèze

spectacle pour les enfants à partir de 5-6 ans

C’est un voyage poétique et musical dans le vaste univers des contes consacrés à la musique et aux musiciens, puisés dans le répertoire des traditions orales de tous les pays.

Les percussions soutiennent le récit, rythmé, scandé, slamé, les surprises sonores et visuelles s’enchaînent sans temps mort avec une belle énergie communicative.

D’abord batteur de rock, puis de jazz et de musique improvisée, il élargit très vite ses goûts musicaux et diversifie ses expériences. Sa rencontre avec des conteurs dans les années 1970 l’oriente dans une nouvelle direction : le conte. Il s’intéresse alors aux rapports existants entre la voix parlée et le rythme musical.

Musicien, conteur ou auteur ? Il se garde bien de choisir et mêle étroitement les trois pratiques, multipliant spectacles, créations, musiques de scène ou écriture de livres de contes.

En partenariat avec l’association « Livres de jeunesse en fête ».

Spectacle gratuit à la bibliothèque Les Jacobins, sur réservation au 02.38.83.31.20

Bibliothèque Les Jacobins 42 rue du 11 novembre 45400 Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 83 31 20 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequedefleury/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T16:30:00+02:00 – 2023-04-29T17:30:00+02:00

