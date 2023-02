Spectacle de contes Bibliothèque Les Jacobins, 18 mars 2023, Fleury-les-Aubrais.

Spectacle de contes Samedi 18 mars, 16h30, 17h30 Bibliothèque Les Jacobins

Gratuit, sur inscription au 02.38.83.31.20

« Tout rond » – conte musical de Thierry Bénéteau

Bibliothèque Les Jacobins 42 rue du 11 novembre 45400 Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire

02 38 83 31 20 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequedefleury/

Une maman attend son petit au chaud, au nid, au cocon… dans une maison ronde qui enveloppe et qui rassure. Le cycle des saisons, la ronde des enfants, la douceur et la rondeur des choses, la terre, le nid de l’oiseau….

Une mère en chemin de famille, un petit ventre qui pousse… Tout un mystère pour Léa qui a 4 ans et qui fait preuve de beaucoup d’imagination pour essayer de comprendre ce qu’il y a dans le ventre de sa maman.

Un petit pois, lui dit sa mère…

Conteur et musicien d’oreille, Thierry Bénéteau s’accompagne souvent du chant, d’une guitare, de tambours à cadre ou d’un accordéon diatonique, et suivant les spectacles, notamment pour les tout-petits, de petits instruments insolites. La musicalité de sa voix et de ses instruments apporte une note colorée à chaque spectacle.

En partenariat avec l’association « Livres de jeunesse en fête »

