“A petits petons” animations et spectacles Bibliothèque Les Jacobins, 1 mars 2023, Fleury-les-Aubrais.

“A petits petons” animations et spectacles 1 mars – 1 avril Bibliothèque Les Jacobins

Gratuit, sur réservation

“A petits petons”, manifestation autour de la toute petite enfance

Bibliothèque Les Jacobins 42 rue du 11 novembre 45400 Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire

02 38 83 31 20 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequedefleury/

Du 1er mars au 1er avril “A petits petons” animations et spectacles autour de la toute petite enfance

La bibliothèque Les Jacobins propose une grande manifestation autour du tout-petit avec des expositions, des animations, des ateliers et des spectacles.

“Quand on lui lit une histoire, le tout-petit enfant lit avec son corps, il bouge. L’enfant va s’identifier aux personnages, trouver des modèles avec un héros, et à la fin devenir lui même à sa façon un lecteur.”

*Extrait de La petite histoire des bébés et des livres édité par l’association ACCES.

Expositions

« Quand ils ont su » : une exposition autour de l’arrivée d’un nouveau-né, sous forme de parcours et de jeux à hauteur d’enfant à partir d’un livre de l’auteure jeunesse Malika Doray, aux éditions Memo.

« Croqu’Histoires et Galipettes » : Entrez dans les grands classiques de la littérature enfantine ! Des pages géantes d’albums illustrent les scènes de la vie quotidienne de l’enfant : la toilette, les bêtises, le doudou, les cauchemars… Les enfants rentrent dans les modules et jouent à être leur héros favori.

Ateliers (Gratuits, sur réservations)

Ateliers Montessori (enfant de 2 à 3 ans accompagné d’un adulte)

Découvertes et manipulations de jeux, organisés par la maternelle Le Renard et la Rose (pédagogie Montessori).

• mercredi 1er mars à 16 h 30 et à 17 h 15

• mercredi 15 mars à 16 h 30 et à 17 h 15

Massages pour bébés (bébé de 1 à 8 mois accompagné d’un parent)

Venez avec votre bébé découvrir les massages qui lui feront du bien ainsi que la fabrication d’une huile de massage avec Lisa Kobal, accompagnante périnatale.

• samedi 4 mars de 10 h 30 à 11 h 30

Bébés zéro déchets (adultes)

Comment concilier votre souci d’écologie avec l’arrivée de votre bébé ?

Lisa Kobal vous fait découvrir les produits écologiques et les bonnes pratiques pour respecter la peau des nourrissons et l’environnement.

• samedi 11 mars de 15 h à 16 h

Découverte de la langue des signes bébés

(adultes et enfants de 6 mois à 4 ans)

La langue des signes est un vrai moyen de communication pour les tout-petits, en complément de la découverte du langage. Des professionnelles de la petite enfance en expliquent les enjeux et font des démonstrations.

• mercredi 22 mars de 16 h 15 à 17 h 15

L’atelier de couture d’Aurélie

Venez apprendre à fabriquer vous-même des couches en tissus sur machines à coudre. Pour concilier écologie, économies et nouveau-né.

• samedi 1er avril de 15 h 30 à 18 h

Animations (Entrée libre)

Musique pour petites oreilles

– Avec la chorale Crescendo

• samedi 18 mars à 10 h, comptines et berceuses

– Avec le conservatoire de musique de Fleury-les-Aubrais

• samedi 25 mars à 11 h, petit concert de violon

• mercredi 29 mars à 10 h, petit concert de piano

• mercredi 29 mars à 15h30, petit concert de flûte et chant

Jeux pour petites mains

L’équipe de la ludothèque fait découvrir ses jeux aux enfants jusqu’à 3 ans

• mercredi 1er mars de 9 h 30 à 12 h

• mercredi 15 mars de 9 h 30 à 12 h

Histoires pour petites oreilles (Gratuit, sur réservation)

L’équipe de la bibliothèque raconte des albums pour tout-petits jusqu’à 3 ans

• mercredi 22 mars à 9 h 30 et à 10 h 30

Spectacles de contes (Gratuits, sur réservation)

« Tout rond », conte musical par Thierry Bénéteau, pour les 0-3 ans

Une mère en chemin de famille, un petit ventre qui pousse… Tout un mystère pour Léa qui a 4 ans et qui fait preuve de beaucoup d’imagination pour comprendre ce qu’il y a dans le ventre de sa maman.

(Compagnie C’est à dire)

• samedi 18 mars à 16 h 30 et 17 h 30

« Roule-toujours », conte musical par Anne Boutin-Pied, pour les 0-3 ans

C’est l’histoire d’un petit bonhomme qui découvre son corps. Mais c’est aussi une histoire de lune et de soleil, d’un tout petit jardin, d’animaux, de l’expérience de soi et du monde… C’est l’enfant qui « devient qui il est ».

(Compagnie 60 décibels)

• samedi 1er avril à 10 h et 11 h

Horaires des expositions à la bibliothèque Les Jacobins :

• Mardi : 9 h 30 – 12 h et 15 h – 19 h

• Mercredi : 9 h 30 – 18 h

• Vendredi : 9 h 30 – 12 h et 15 h – 19 h

• Samedi : 9 h 30 – 18 h

Attention : entrée côté rue du Onze Novembre les mardis et vendredis matins, ainsi que le samedi 25 mars.

Un événement réalisé par la Ville dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance du 18 au 25 mars.

L’exposition “Quand ils ont su” a été produite par le Conseil départemental du Val-de-Marne.

L’exposition “Croque’histoires et galipettes” a été produite par l’association Livres de jeunesse en fête.

Remerciements aux éditions Memo, à la chorale Crescendo, à Livres de jeunesse en fête et à Aurélie Auguet.

Tous les ateliers et spectacles proposés dans ce programme sont gratuits, sur inscription auprès de la bibliothèque au 02 38 83 31 20.

Les bébés sont les bienvenus, sauf sur certains ateliers réservés aux adultes.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-01T09:30:00+01:00

2023-04-01T18:00:00+02:00