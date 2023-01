Spectacle de contes Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Loiret

Spectacle de contes Bibliothèque Les Jacobins, 11 février 2023, Fleury-les-Aubrais. Spectacle de contes Samedi 11 février, 16h30 Bibliothèque Les Jacobins

Gratuit, sur réservation au 02-38-83-31-20

Spectacle de contes pour les enfants à partir de 5 ans Bibliothèque Les Jacobins 42 rue du 11 novembre 45400 Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire

02 38 83 31 20 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequedefleury/ « Loupé », inspiré de “Loup gris” par Gilles Bizouerne accompagné de la violoncelliste Elsa Guiet Conte musical pour les enfants à partir de 5 ans Zut ! Loup Gris vient d’avaler une mouche ! Il se dit : « Comment ze vais faire pour m’en débarrazer ? » En voilà une bonne question… Découvrez le comment du pourquoi du parce que et d’autres aventures surprenantes.

Un univers coloré et cocasse au pays des anti-héros, des histoires truculentes avec de sacrés zigotos. Tout ça raconté en musique par un facétieux duo.

Conteur, Gilles Bizouerne est venu aux récits par le voyage. Lauréat de la Fondation de France en 2000, finaliste aux Jeux de la francophonie en 2005, Gilles Bizouerne enseigne le conte au Conservatoire de Paris. Il raconte pour tous les âges, seul ou accompagné de musiciennes. Auteur jeunesse à succès, Gilles Bizouerne a le plaisir de vous raconter une sélection de ses albums : “Loup gris et la mouche” (illustration R. Badel, éd. Didier Jeunesse), “Une maison pour quatre” (illustration E. Balandras, éd. Syros), et d’autres surprises… le tout en musique avec Elsa Guiet. En partenariat avec l’association « Livres de jeunesse en fête »

Gratuit, sur réservation au 02-38-83-31-20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-11T16:30:00+01:00

2023-02-11T17:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais, Loiret Autres Lieu Bibliothèque Les Jacobins Adresse 42 rue du 11 novembre 45400 Ville Fleury-les-Aubrais Age minimum 5 Age maximum 99 lieuville Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais Departement Loiret

Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fleury-les-aubrais/

Spectacle de contes Bibliothèque Les Jacobins 2023-02-11 was last modified: by Spectacle de contes Bibliothèque Les Jacobins Bibliothèque Les Jacobins 11 février 2023 Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais

Fleury-les-Aubrais Loiret