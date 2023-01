Autour du miel : exposition, dégustation, conférence Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais Catégories d’Évènement: Fleury-les-Aubrais

Autour du miel : exposition, dégustation, conférence
31 janvier – 11 février
Bibliothèque Les Jacobins

Entrée libre

Pour tout savoir sur le miel : sa fabrication, sa récolte, ses différentes utilisations et le riche passé apicole du Gâtinais.
Bibliothèque Les Jacobins
42 rue du 11 novembre 45400 Fleury-les-Aubrais

Autour du miel : exposition, dégustation, conférence du 31 janvier au 11 février à la bibliothèque Les Jacobins
L'exposition « Autour du miel » est visible à la bibliothèque Les Jacobins du 31 janvier au 11 février.

Conférence :

Vendredi 3 février à 18h, M. Jean Bouchet de l’association Apistoria animera une conférence sur « L »histoire de l’apiculture dans le Loiret au XIXe siècle et les mouchards du Gâtinais ».

Dégustation de miels

Samedi 4 février à 16h, Marie Lauvergeat, de l’entreprise « Culture miel » de Villemandeur, viendra faire déguster différents types de miels et proposera des recettes de cuisine utilisant du miel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-31T15:00:00+01:00

2023-02-11T18:00:00+01:00

