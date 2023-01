Spectacle de contes Bibliothèque Les Jacobins, 28 janvier 2023, Fleury-les-Aubrais.

Spectacle de contes Samedi 28 janvier, 16h30 Bibliothèque Les Jacobins

Gratuit, sur réservation

« La tortue chanteuse », contes des Antilles par Catherine Lavelle

Bibliothèque Les Jacobins 42 rue du 11 novembre 45400 Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire

02 38 83 31 20 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequedefleury/

Spectacle de contes pour les enfants à partir de 4 ans

Le samedi 28 janvier à 16h30

“Mesye mesye m pa vin isit pou manje pwa wa!”, chante la tortue.

De quel talent saura-t-elle se servir pour sauver sa vie?

Et Ti Pocame caché dans son oranger parviendra-t-il à vaincre le Diable qui promet de le manger sans sel et sans piment?

Des randonnées, des contes merveilleux et des légendes magiques racontés en français et chantés en créole.

Après une solide formation aux arts de la scène, Catherine Lavelle s’est tournée vers le conte en 1997. Elle compose et écrit elle-même les musiques et les chansons de ses spectacles. Elle raconte depuis une vingtaine d’années pour les petits et les grands aux quatre coins de la France.

Gratuit, sur réservation à la bibliothèque Les Jacobins au 02.38.83.31.20.



Julien Marrant