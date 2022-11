NUIT DE LA LECTURE – ESCAPE GAME Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais Catégories d’évènement: Fleury-les-Aubrais

NUIT DE LA LECTURE – ESCAPE GAME Bibliothèque Les Jacobins, 21 janvier 2023, Fleury-les-Aubrais. NUIT DE LA LECTURE – ESCAPE GAME Samedi 21 janvier 2023, 21h00 Bibliothèque Les Jacobins

Pour la nuit de la lecture, la bibliothèque Les Jacobins propose un Escape game inspiré de la série « La casa de Papel » Bibliothèque Les Jacobins 42 rue du 11 novembre 45400 Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire

02 38 83 31 20 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequedefleury/ NUIT DE LA LECTURE – ESCAPE GAME Pour la Nuit de la lecture du samedi 21 janvier 2023, la bibliothèque Les Jacobins organise un escape game géant inspiré de « La Casa de Papel » à 21h. Qu’est-ce qu’un escape game?

L’escape game est un jeu d’évasion qui se joue en équipe, le but étant de s’échapper d’une pièce, d’un lieu ou d’une situation en résolvant une suite d’énigmes. La soirée mettra en compétition plusieurs équipes devant recueillir des indices et des réponses dans toute la bibliothèque dans un temps limité. Scénario : votre entreprise est victime d’un cambriolage brillamment organisé et vous êtes pris en otage. Vous devez collaborer avec vos ravisseurs pour vous en sortir et rester en vie. Discrétion, organisation et esprit d’équipe sont les clefs pour survivre! A vous de jouer !! Durée 1h, pour ados-adultes.

Gratuit, sur inscription au 02.38.83.31.20.

Escape game organisé avec « Panic Home ».

