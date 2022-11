CONFÉRENCE Bibliothèque Les Jacobins Fleury-les-Aubrais Catégories d’évènement: Fleury-les-Aubrais

CONFÉRENCE Bibliothèque Les Jacobins, 2 décembre 2022, Fleury-les-Aubrais. CONFÉRENCE Vendredi 2 décembre, 17h00 Bibliothèque Les Jacobins

Conférence « Un hiver en Mongolie » par Marc Alaux Bibliothèque Les Jacobins 42 rue du 11 novembre 45400 Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire

02 38 83 31 20 https://fr-fr.facebook.com/bibliothequedefleury/ CONFÉRENCE « Un hiver en Mongolie » par Marc ALAUX Vendredi 2 décembre à 17h à la bibliothèque Les Jacobins. Préambule au “Festival des bouts du monde”organisé à la Passerelle, Marc Alaux nous racontera son expérience en Mongolie où il s’y est retiré durant un hiver pour s’initier au métier de berger et se retrouver soi-même. Expérience humaine, intime et pleine d’enseignements que vous pourrez retrouver dans son livre “Ivre de steppes” chez Transboréal éditions. Gratuit et ouvert à tous.

