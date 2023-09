Réunion d’information : « Sur le chemin des contes : la littérature orale aujourd’hui pour demain » Bibliothèque les Jacobins de Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais, 28 septembre 2023, Fleury-les-Aubrais.

Atelier conte et arts de l’oralité animé par Muriel Bloch

Formation sur toute l’année

Sur le chemin des contes : la littérature orale aujourd’hui pour demain

En présentiel

9 journées de formation – 1 fois / mois d’octobre 2023 à mai 2024

Réunion d’information : 28 septembre 2023 à 19h

Dates de formation :

– Vendredi 27 octobre 2023

– Vendredi 17 novembre 2023

– Décembre date à préciser

– Vendredi 26 janvier 2024

Les prochaines dates seront communiquées ultérieurement. Elles seront à fixées par la formatrice et les participants en fonction du rythme du groupe.

HORAIRES : 10h-18h

LIEU : Bibliothèque les Jacobins de Fleury-les-Aubrais, 42 Rue du 11 Novembre 45400 Fleury-les-Aubrais.

PUBLICS CONCERNÉS : Ouvert à tous les amoureux de la parole et des contes.

Expérimentés ou non, professionnels et amateurs

OBJECTIFS DE L’ATELIER :

Acquérir des bases et mettre en pratique l’art de la parole sous toutes ses formes.

Développer la confiance en soi et le plaisir de raconter.

Trouver son répertoire et cibler son public.

Mieux se repérer dans la forêt des histoires, des genres…avec une exigence de répertoires de qualité et un respect des cultures traditionnelles.

Trouver une écriture orale

Transmettre à la fois saveurs et savoirs pour tous les publics.

PRÉ-REQUIS : Un grand intérêt pour le conte et les arts du récit, une envie de rencontrer et travailler avec Muriel Bloch. Disponibilité et régularité pour ces rendez-vous. Pour une bonne santé du groupe !

LA FORMATRICE : Muriel Bloch, conteuse-voyageuse, raconte depuis 1979. Souvent en musique, en France et à l’étranger. En français, en anglais et en portugais. En tous lieux et pour tout public.

Son répertoire est éclectique et mouvant : des récits empruntés aux quatre coins du monde. Mythes, légendes, contes populaires, nouvelles, récits urbains, histoires inventées in situ.

Elle a publié, traduit, enregistré une soixantaine de recueils de contes du monde, parus chez différents éditeurs.

Elle anime régulièrement des ateliers autour de la pratique du conte pour tous les âges et propose des conférences contées.

MÉTHODOLOGIE : Basée sur l’expérience professionnelle sur scène comme en ateliers depuis 40 ans. Et souvent avec différents artistes. Adaptation à chaque participant (e), avec une écoute attentive et des échanges au sein du groupe.

Cette formation alterne le travail collectif (lors de rendez-vous) et individuel (dans les intervalles de rendez-vous, avec un temps de recherche personnelle).

Selon le rythme du groupe et les besoins des participants, des intervenants professionnels pourront être invités: (chants, musiques, mouvements…).

Tout le long de l’année les stagiaires auront l’occasion de pratiquer sur le terrain en racontant devant un public scolaire, familial ou autre.

COMPÉTENCES VISÉES : Raconter avec aisance et engagement. Se créer un répertoire personnel. Etre capable de s’adapter aux lieux, aux situations, aux publics, avec souplesse et inventivité.

MODALITÉS D’ÉVALUATION : La formatrice évaluera l’état d’avancement de chaque stagiaire lors des séances contées devant le public. Un débriefing sera fait, à la fin de chacune des journées. A l’issue de la formation, les participants rempliront un questionnaire de fin de formation afin d’améliorer les prochains ateliers.

TARIF : 500 euros les 9 séances, paiement en 1 ou 2 fois avec engagement, ou 80 euros par séance sans engagement.

Tarif réduit de 400 euros pour les fleurissois (45400), les demandeurs d’emploi, et les personnes en situation de handicap.

L’adhésion à l’association « Espace culturel Marico » est nécessaire (20€) pour s’inscrire à cette formation. Les tarifs comprennent les frais pédagogiques et l’adhésion à L’ECM pour les paiements en 1 ou 2 fois.

– Si votre formation est prise en charge par un organisme, joindre une attestation de votre employeur, de l’AFDAS ou d’une autre structure. Dans ce cas, une facture sera remise à l’issue du stage.

L’Espace Culturel Marico se réserve le droit d’annuler le stage, s’il n’y a pas suffisamment d’inscrits (dans ce cas, les frais d’inscriptions sont remboursés).

REPAS: Les repas ne sont pas pris en charge. Une cuisine équipée d’un frigo et d’un micro-onde est mise à la disposition des stagiaires au sein de la Bibliothèque. Afin de garder une bonne cohésion de groupe il est préférable de déjeuner ensemble.

Il y a peu de restaurant autour de la bibliothèque. Possibilité de se rendre à Carrefour Market à 1km et un Kebbab ou à 2 km Leclerc, restaurant indien et Brasserie.

CONTACT ET RENSEIGNEMENT

Inscription : https://espaceculturelmarico.fr/

Mail : contact@espaceculturelmarico.fr

Tel : 07 83 32 75 02

