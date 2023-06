Cet évènement est passé Dépasser le Handicap Bibliothèque Les Champs Libres Rennes Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Dépasser le Handicap Vendredi 14 avril, 17h30 Bibliothèque Les Champs Libres Gratuit Beaucoup d'entre nous se retrouvent à un moment de leur vie dans une situation invalidante ou handicapante.

Comment mieux tenir compte de l’épanouissement de la personne, sa capacité à participer, à créer et à mieux s’approprier son

environnement ? Comment penser l’inclusion ? Une discussion avec Kevin Charras, directeur du

Living Lab vieillissement et Vulnérabilités au CHU de Rennes et co-auteur de l’ouvrage S’affranchir du concept de handicap.

Bibliothèque des Champs Libres – Niveau 5 Si vous êtes malentendants, appareillés ou pas, nous pouvons vous prêter un casque d’amplification ou un collier magnétique.

Bibliothèque des Champs Libres – Niveau 5 Si vous êtes malentendants, appareillés ou pas, nous pouvons vous prêter un casque d'amplification ou un collier magnétique.

Il suffit de nous le demander lors de votre réservation. Bibliothèque Les Champs Libres 10 Cours des Alliés, Rennes 35000

