Mangas en D’Lire Bibliothèque Les bordes Catégorie d’Évènement: Les bordes Mangas en D’Lire Bibliothèque Les bordes, 17 janvier 2024, Les bordes. Mangas en D’Lire Mercredi 17 janvier 2024, 14h00 Bibliothèque Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-17T14:00:00+01:00 – 2024-01-17T15:00:00+01:00

Fin : 2024-01-17T14:00:00+01:00 – 2024-01-17T15:00:00+01:00 par le réseau des bibliothèques du Val de Sully – Le prix littéraire départemental MangaLoiret est lancé depuis le 15 janvier.

Les adolescents loirétains sont amenés à voter pour leur manga préféré. Venez découvrir la sélection de mangas ainsi que ceux déjà présents dans le réseau des bibliothèques. A partir de 10 ans Bibliothèque Les bordes Les bordes [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 35 06 84 »}] FMACEN045V50BEGL PIXABAY Détails Catégorie d’Évènement: Les bordes Autres Lieu Bibliothèque Adresse Les bordes Ville Les bordes Lieu Ville Bibliothèque Les bordes Latitude 47.81989 Longitude 2.40762 latitude longitude 47.81989;2.40762

Bibliothèque Les bordes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-bordes/