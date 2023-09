Bulle musicale Bibliothèque Léognan, 21 octobre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Spectacle Ayi Cé

Samedi 21 octobre à 10 h pour les 3 mois – 3 ans

Samedi 21 octobre à 11 h pour les 3 ans – 5 ans

Durée : 30 mins

Les bulles musicales sont des petits concerts acoustiques, au format adapté pour les tout petits proposés en partenariat avec le Krakatoa…. Ces rencontres musicales, acoustiques, en petite jauge et en très grande proximité sont des temps de partage, de découverte et de dialogue autour de la musique et de la création !

Ayi cé est un spectacle musical petite enfance. Une maman qui chuchote aux oreilles des enfants les secrets de la vie, des chemins vécus ou à venir, de l’amour immense, infini et inconditionnel… Riche des chansons qui ont jalonné son enfance, Perrine s’inspire de ses rencontres pour offrir aux enfants ce qui sera peut-être leurs madeleines de Proust musicales..

2023-10-21

Bibliothèque Rue du 19 Mars 1962

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Ayi Cé show

Saturday, October 21 at 10 a.m. for ages 3 months to 3 years

Saturday, October 21 at 11 a.m. for ages 3 to 5

Running time: 30 mins

Les bulles musicales are small acoustic concerts in a format adapted for the very young, offered in partnership with Krakatoa? These small-scale acoustic musical encounters are an opportunity to share, discover and dialogue about music and creation!

Ayi cé is a musical show for young children. A mother who whispers to children the secrets of life, of the paths taken or to come, of immense, infinite and unconditional love? Drawing on the songs that marked her childhood, Perrine draws inspiration from her encounters to offer children what may well be their musical Proust?s madeleines.

Espectáculo Ayi Cé

Sábado 21 de octubre a las 10 h para niños de 3 meses a 3 años

Sábado 21 de octubre a las 11 h, de 3 a 5 años

Duración: 30 minutos

Las burbujas musicales son pequeños conciertos acústicos en un formato adaptado a los más pequeños, ofrecidos en colaboración con Krakatoa? Estos pequeños encuentros musicales acústicos son un momento para compartir, descubrir y dialogar en torno a la música y la creación

Ayi cé es un espectáculo musical para niños pequeños. Una madre susurra a sus hijos los secretos de la vida, de los caminos recorridos o por recorrer, del amor inmenso, infinito e incondicional? Inspirándose en las canciones que marcaron su infancia, Perrine se inspira en sus encuentros para ofrecer a los niños lo que podrían ser sus magdalenas musicales de Proust.

Ayi Cé Show

Samstag, 21. Oktober um 10 Uhr für 3 Monate – 3 Jahre

Samstag, 21. Oktober um 11 Uhr für 3-Jährige – 5-Jährige

Dauer: 30 Min

Musikalische Blasen sind kleine akustische Konzerte, die in Zusammenarbeit mit dem Krakatoa? angeboten werden und deren Format an die Bedürfnisse der Kleinsten angepasst ist. Diese musikalischen, akustischen Begegnungen in kleinem Rahmen und in großer Nähe sind eine Zeit des Teilens, der Entdeckung und des Dialogs rund um die Musik und das kreative Schaffen!

Ayi cé ist eine musikalische Aufführung für Kinder. Eine Mutter flüstert den Kindern die Geheimnisse des Lebens ins Ohr, die Wege, die sie gegangen sind oder noch gehen werden, die große, unendliche und bedingungslose Liebe? Perrine ist reich an Liedern, die ihre Kindheit geprägt haben, und lässt sich von ihren Begegnungen inspirieren, um den Kindern etwas anzubieten, das vielleicht ihre musikalischen Madeleines de Proust sein werden.

