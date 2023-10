Concours de déguisements d’Halloween Bibliothèque Le pouliguen, 31 octobre 2023, Le pouliguen.

Concours de déguisements d’Halloween Mardi 31 octobre, 14h30 Bibliothèque Public

Concours de déguisements d’Halloween suivi de lectures d’histoires qui font peur à 16h00.

Gratuit, entrée libre.

Bibliothèque 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 15 08 08 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@mairie-lepouliguen.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lepouliguen.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concours-de-deguisements-d-halloween-le-pouliguen.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-31T14:30:00+01:00 – 2023-10-31T18:30:00+01:00

