Les coups de cœur des lecteurs Bibliothèque Le pouliguen, 21 octobre 2023, Le pouliguen.

Les coups de cœur des lecteurs Samedi 21 octobre, 11h00 Bibliothèque Public

Venez partager vos derniers coups de cœur !

Gratuit

Réservations : 02 40 62 31 38 – bibliotheque@mairie-lepouliguen.fr

Bibliothèque 3 rue du Croisic 44510 Le pouliguen Le pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T11:00:00+02:00 – 2023-10-21T21:00:00+02:00

CULTURE JEUNESSE