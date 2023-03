Entre 2 pages – Lectures et comptines signées Bibliothèque Le Patio Chinon Catégories d’Évènement: Chinon

Indre-et-Loire

Entre 2 pages – Lectures et comptines signées Bibliothèque Le Patio, 25 mars 2023, Chinon. Entre 2 pages – Lectures et comptines signées Samedi 25 mars, 10h00 Bibliothèque Le Patio Pour préparer ces lectures, une résidence in-situ de 3 jours aura lieu dans une multi-accueil à Chinon. Des sorties de résidences auront lieu avec les enfants du multi-accueil et avec le Relais Parents Enfants de la Communauté de Communes.

La première représentation aura lieu le samedi 25 mars à 10h à la bibliothèque Le Patio de Chinon.

A partir de 1 an Bibliothèque Le Patio 12 rue Paul Huet 37500 CHINON Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T10:00:00+01:00 – 2023-03-25T10:30:00+01:00

2023-03-25T10:00:00+01:00 – 2023-03-25T10:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Chinon, Indre-et-Loire Autres Lieu Bibliothèque Le Patio Adresse 12 rue Paul Huet 37500 CHINON Ville Chinon Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Bibliothèque Le Patio Chinon

Bibliothèque Le Patio Chinon Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chinon/

Entre 2 pages – Lectures et comptines signées Bibliothèque Le Patio 2023-03-25 was last modified: by Entre 2 pages – Lectures et comptines signées Bibliothèque Le Patio Bibliothèque Le Patio 25 mars 2023 Bibliothèque Le Patio Chinon Chinon

Chinon Indre-et-Loire